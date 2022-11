Liste d'attesa, "presa in carico pazienti più efficace"

“Il progressivo aumento delle prenotazioni da parte degli specialisti per il follow-up e l’impegno dei professionisti della piastra ambulatoriale ospedaliera per trovare posti disponibili da riservare agli approfondimenti diagnostici – ha spiegato il dottor Zampolini – sta consentendo una effettiva ed efficace presa in carico dei pazienti. Si stanno già vedendo i primi significativi risultati ma per mettere a regime il sistema e la nuova organizzazione occorreranno ancora alcune settimane“. Anche l’ingegner Giancarlo Bizzarri, amministratore unico di Punto Zero, la società che gestisce per il Servizio Sanitario Regionale l’organizzazione delle agende di prenotazione e ne elabora i dati, ha evidenziato il buon lavoro di squadra sin qui svolto e i primi confortanti risultati sul livello di attuazione di questa nuova modalità al servizio delle persone.

Il direttore sanitario dell’Azienda Usl Umbria 2 dott.ssa Simona Bianchi ha ribadito l’importanza di prendere in carico i pazienti fornendo delle risposte concrete, nel segno dell’efficacia e dell’efficienza, per quanto riguarda le visite necessarie e gli approfondimenti diagnostici. Per centrare questo obiettivo è necessario che gli esami vengano richiesti con appropriatezza evitando di alimentare liste e tempi di attesa con prescrizioni improprie e prestazioni inutili.

Confronto per ottimizzare la funzionalità

Nel corso della riunione operativa i professionisti delle varie strutture del “San Giovanni Battista” si sono confrontati con gli addetti di Punto Zero per perfezionare ulteriormente ed ottimizzare la funzionalità del nuovo sistema e il modello organzzativo di prenotazione e presa in carico.

Potenziare il rapporto ospedale – territorio

Il dottor Mauro Zampolini ha chiuso l’incontro evidenziando l’esigenza di potenziare il rapporto ospedale-territorio, in particolare l’integrazione con i medici di medicina generale. Strumenti importanti ed utili per promuovere e facilitare questo percorso sono la telemedicina e la medicina digitale, con diversi progetti aziendali già attivi e da mettere a sistema per essere integrati nelle attività sanitarie in modo diffuso.