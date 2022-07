Lirico Sperimentale, successo di "Fuori Opera" con la presenza di Agnese Duranti - Tuttoggi

La pluripremiata campionessa olimpica, sempre elegante nei modi, all’ingresso è stata accolta da uno spontaneo e meritatissimo applauso

Un’esplosione di pubblico e di applausi ha invaso domenica 3 luglio alle ore 16 la Sala Monterosso di Villa Redenta, in occasione del sesto appuntamento della rassegna “Fuori Opera” con i Cantanti Solisti del 76mo Corso di Avviamento al debutto del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto. Il Maestro Roberto De Candia, baritono di fama internazionale, ha seguito con grande passione gli allievi durante una Masterclass preparatoria di cinque giorni e ha tenuto a sottolineare la professionalità e la tenacia di queste nuove leve del mondo operistico, prospettando loro un futuro pieno di successi professionali.

Forti di questo augurio, commovente poiché anche la biografia artistica di De Candia ha il suo incipit con la vittoria del Concorso per Giovani Cantanti Lirici del 1990, gli interpreti hanno dato vita a un nutrito e variegato programma di celebri arie d’opera, basti citare Una furtiva lagrima da L’elisir d’amore di G. Donizzetti, Signore ascolta da Turandot di G. Puccini, Là ci darem la mano dal Don Giovanni di W. A. Mozart e l’ Habanera dalla Carmen di G. Bizet. La restituzione fresca e gioiosa dei cantanti ha fatto comprendere pienamente agli astanti che il patrimonio operistico, spesso considerato polveroso e distante, può essere svecchiato e reso pienamente fruibile a tutti coloro che con l’animo si dispongano ad essere sedotti dal belcanto. Il duetto conclusivo del Concerto, Cheti, Cheti, immantinente dal Don Pasquale di G. Donizzetti, ha visto come protagonista proprio Roberto De Candia, che ad arte ha divertito i presenti con una virtuosa e vigorosa interpretazione, resa magistrale dal sapiente uso del registro comico. Inevitabili il roboante scroscio di applausi da parte del folto pubblico in visibilio e la sentita richiesta di un bis, prontamente concesso dal raffinato baritono.