Lions Club Foligno, mercatino di Natale per la solidarietà

“Donare – con i colori della pace”. Si chiama così il Mercatino di Natale che il Lions Club di Foligno ha organizzato per l’8 e il 9 dicembre a Foligno, con il patrocinio del Comune di Foligno. L’appuntamento è dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 nella Sala Raffaello di Via Gramsci.

Sarà un Mercatino di solidarietà, dove trovare oggetti di antiquariato, modernariato e oggettistica, oltre che l’esposizione delle opere degli studenti delle scuole del territorio realizzate all’interno del progetto “Un poster per la pace”. L’iniziativa servirà per la raccolta fondi da devolvere in favore della Lcif, la Lions clubs internation Foundation, l’organo che supporta il club nei progetti per la riduzione della fame, il cancro infantile, i giovani, l’ambiente, il diabete, il potenziamento del soccorso in caso di disastri e la vista.

“Ringraziamo tutti i soci che hanno contribuito alla realizzazione – spiega la presidente Carla Ascani – e tutti coloro che verranno a farci visita in questi due giorni nei quali inizieremo a respirare aria di festa all’insegna della solidarietà e della generosità”.