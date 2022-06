Lions club Spoleto si arricchisce di 5 soci - Tuttoggi

Successo anche per il concorso del Lions club "La nostra terra, la nostra Spoleto, una bellezza da riconoscere e salvaguardare"

Il Lions club Spoleto si è arricchito di cinque nuovi soci. Dopo una forzata sosta a causa del difficile periodo vissuto per far fronte all’emergenza sanitaria, nei giorni scorsi cinque nuovi soci sono entrati a far parte del sodalizio prestando il proprio impegno: Giuseppina Brindisi, Pietro Testaguzza, Luigi Maria Cerasuolo, Gabriele Zinni e Michele Cuozzo.

La crescita associativa è una delle finalità dell’associazione: “attraverso nuove forze – sostiene la presidente Luisa Angelini Paroli – è possibile conseguire con ancora maggiore energia gli scopi che il sodalizio ogni anno si propone sia a livello locale che nazionale ed internazionale”.