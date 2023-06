Lions club Perugia Host, Letizia Mezzasoma è la nuova presidente

67° Charter Night del Lions Club Perugia Host: il presidente uscente Famà consegna a Letizia Mezzasoma la guida del club

Lo scorso 24 giugno, nella splendida cornice de Le Tre Vaselle di Torgiano, alla presenza di una nutrita pletora di soci, della presidente del Lions Club Napoli Host, del Lions Club Budapest First Host e di Erika Borghesi in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale, Giuseppe Maria Famà ha affidato nelle mani di Letizia Mezzasoma la guida di uno dei più antichi e il più numeroso (119 soci) club d’Italia, vale a dire il Lions club Perugia. Un sodalizio che vanta la sponsorizzazione di otto Lions Club Italiani, il gemellaggio con nove Club di quattro Nazioni diverse e la tradizione di un servizio instancabile sul territorio, concreta testimonianza di disponibilità, sensibilità, generosità.

Era il 23 giugno 1956 quando si tenne la prima Charter Night del Lions Club Perugia Host e dalla Sede Centrale degli Stati Uniti fu consegnata la Carta Costitutiva [Charter] che sanciva l’appartenenza al movimento Lionistico Internazionale. Da allora ogni anno la celebrazione di quell’evento è abbinato al passaggio di consegne fra il presidente uscente e quello entrante simboleggiato dal Passaggio della Campana che con il suo tocco inizia e chiude ogni incontro Lions.

I due riconoscimenti Melvin Jones a Cecilia Villani e Aldo Ranfa Letizia Mezzasoma e Giuseppe Maria Famà

“We serve”: il motto dei Lions – presenti in oltre 200 paesi, con 48.000 club e 1,4 milioni di soci – è stato praticato con grande altruismo, solidarietà, spirito di amicizia e spesso anche di coraggio, in favore dei più deboli e bisognosi, senza arrendersi di fronte a ostacoli e difficoltà di ogni tipo. A muovere i Lions sono tematiche significative come Sport e Disabilità, Ambiente e Salute, Colletta Alimentare, Raccolta fondi per le popolazioni colpite da terremoti o alluvioni, collaborazione con la Caritas Diocesana e con l’Istituto Serafico di Assisi e per ultimo, ma non ultimo, il Service Dalla Cultura dei Diritti a quella dei Doveri che, progettato e proposto dal Perugia Host, è diventato Service Nazionale.

Innumerevoli i traguardi raggiunti, come testimoniato dai riconoscimenti ricevuti dagli Organismi Centrali Lions (quattro Melvin Jones – il massimo riconoscimento Lions – nel 2022, due nel 2023), dalle Istituzioni Locali, dai tanti Cittadini ai quali il Perugia Host continuerà a dedicare instancabilmente la propria attività anche nell’annata 2023/24 all’insegna del motto: La Bellezza del Donare.