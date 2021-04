Lions Club Foligno dona contributo a famiglie in difficoltà di Valtopina - Tuttoggi

Il sindaco di Valtopina, Lodovico Baldini, a nome dell’ Amministrazione comunale ha ringraziato il presidente del Lions Club Foligno, avv. Angelo Mancini,

Il Sindaco: “Grazie per la solidarietà e l’attenzione alla nostra comunità”

Il Lions Club Foligno ha donato un importante contributo economico ad alcune famiglie di Valtopina, che si trovano a vivere forme di disagio economico e sociale anche per effetto della pandemia. L’associazione, da sempre impegnata in progetti di solidarietà volti a sostenere le fasce più deboli del territorio, ha stanziato un fondo destinato al pagamento di affitti e utenze domestiche.

Il sindaco di Valtopina, Lodovico Baldini, a nome dell’intera Amministrazione comunale ha ringraziato il presidente del Lions Club Foligno, avv. Angelo Mancini, esprimendo “profonda gratitudine per l’attenzione rivolta alla nostra comunità, attraverso l’importante e concreto gesto di solidarietà attivato nel nostro paese”. “In un momento storico così difficile, in cui anche a causa della pandemia aumentano i bisogni delle persone, – ha sottolineato – è fondamentale fare rete per dare risposte sempre più efficaci. In questo contesto, il ruolo e il contributo di associazioni di volontariato prestigiose come il Lions Club, che si ispirano a valori come l’attenzione ai più deboli, risultano strategici per la costruzione di comunità sempre più solidali e accoglienti”.