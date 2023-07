Life in Gubbio, lunedì il concerto della banda musicale della polizia di Stato - Tuttoggi.info

Al Teatro Romano di Gubbio il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi

In occasione della manifestazione “Life in Gubbio 2023”, lunedì 24 luglio si terrà a Gubbio – al Teatro Romano, alle ore 21:30 – il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi.

Il concerto – gratuito e aperto al pubblico fino al raggiungimento della capienza prevista – patrocinato dalla Polizia di Stato, è stato organizzato dalla Questura di Perugia e dall’Associazione “Cantores Beati Ubaldi” con la collaborazione del Comune di Gubbio, della Chiesa Egubina e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

“Sarà un invito a lasciarsi trasportare dalla potenza della musica, ad immergersi in un mondo di melodie e ritmi che ci coinvolgeranno in modo profondo” ha sottolineato il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai.

Grande soddisfazione anche per il Presidente dell’Associazione “Cantores Beati Ubaldi”, Giancarlo Barbacci: “la presenza della Banda Musicale della Polizia di Stato rappresenta un’occasione straordinaria per ascoltare un complesso bandistico tra i più importanti e prestigiosi al mondo. Siamo onorati di essere riusciti ad organizzare questa bellissima serata nell’evento inaugurale di Life in Gubbio 2023”.

Da oltre 90 anni, infatti, la Banda, consegue straordinari successi in Italia e all’estero, non solo per l’indiscusso valore artistico ma anche per la capacità di rendere la musica elemento di comunicazione istituzionale e sociale, in grado di aggregare culture, lingue e generazioni diverse.

Il concerto sarà aperto a tutta la cittadinanza e intende testimoniare il forte legame tra la Polizia di Stato e la città di Gubbio, nel solco del motto “Esserci Sempre” che caratterizza l’agire quotidiano delle poliziotte e dei poliziotti al servizio dei cittadini.

La banda musicale della polizia di Stato

La Banda musicale della Polizia di Stato dal 1928 – anno della sua fondazione – è un importante veicolo di divulgazione della musica in Italia e all’estero. Composta da 105 esecutori guidati da un vice maestro e da un maestro direttore, tutti provenienti dai più famosi conservatori, partecipa con stile e bravura alle celebrazioni pubbliche più importanti, rappresentando degnamente la Polizia di Stato.

Le sue esibizioni, sia nei più celebri teatri che nelle piazze italiane e del mondo, sono particolarmente apprezzate. Con un vasto repertorio che comprende, oltre alle tradizionali marce militari, anche brani originali e trascrizioni di musica classica e contemporanea, la Banda contribuisce ad avvicinare i cittadini, attraverso la musica, al concetto di “polizia di prossimità”.

L’alto profilo artistico delle sue interpretazioni e la qualità dei programmi proposti qualificano la Banda musicale della Polizia di Stato tra le migliori orchestre di fiati a livello internazionale. La Banda svolge una continua e intensa attività concertistica in Italia e all’estero.

Le collaborazioni con artisti di fama internazionale come Claudio Baglioni, Mariella Devia, Leon Bates, Stefano Bollani, Amii Stewart ed altri grandi cantanti sono una testimonianza dell’alto livello qualitativo raggiunto anche nelle esecuzioni più impegnative. Nel 2015 il Premio Oscar Ennio Morricone ha definito la Banda Musicale della Polizia di Stato una vera e propria Orchestra di Fiati.

(foto di repertorio – il concerto della banda della polizia a Spoleto)