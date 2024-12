Liceo Marconi di Foligno, a breve pronto il nuovo edificio - Tuttoggi.info

“Entro i primi mesi del 2025 sarà pronto il nuovo edificio scolastico del Liceo Marconi di Foligno, ricostruito dalla Provincia di Perugia dopo la demolizione delle ex Officine Sanitarie e potranno cominciare i lavori sulla sede principale della scuola”. E’ quanto ha dichiarato Francesca Pasquino consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica.

Alla scuola nei passati mesi era stato chiesto qualche sacrificio per riuscire a rimodernare l’intero complesso scolastico e in quest’ottica i tecnici della Provincia hanno sempre trovato soluzioni idonee, lavorando a step, per riuscire ad andare incontro alle esigenze di ragazzi, insegnanti e famiglie. Dall’apertura di questo anno scolastico, infatti, l’edificio storico dei “Laboratori Misure”, ristrutturato dalla Provincia di Perugia con un investimento di 2.200.000 euro (Fondi D.M. 427/2019 “SISMA 120” assegnati con D.M. n. 24/2020 Confluiti nel PNRR) sta ospitando una parte delle aule didattiche del liceo Marconi, eliminando i turni scolastici pomeridiani, soluzione resasi necessaria per riuscire a fare i lavori.

“L‘edificio Laboratori Misure è dichiarato di interesse culturale – spiegano i tecnici della Provincia di Perugia Andrea Rapicetta dirigente dell’area Edilizia e Daniela Cecchini responsabile del progetto di ristrutturazione del Laboratorio Misure – ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, poiché gli è riconosciuto un significativo valore storico-testimoniale come espressione dell’architettura industriale della prima metà del ‘900. I lavori sono stati di consolidamento sismico e ottimizzazione degli spazi e hanno permesso il temporaneo utilizzo della struttura, da parte degli studenti del liceo Scientifico Marconi.

Quando saranno completati i lavori complessivi della scuola, che sarà collocata in due edifici, il “Laboratorio Misure” tornerà ad ospitare i laboratori dell’ITT Leonardo Da Vinci”. “La conclusione dei lavori relativi alla realizzazione del nuovo edificio scolastico Liceo Marconi di Foligno – ha concluso Francesca Pasquino – rappresenta un importante investimento per il futuro dei nostri giovani e la qualità dell’istruzione di tutta la comunità di Foligno. Questo progetto è uno dei più importanti che stiamo portando avanti come Provincia. I lavori che verranno realizzati in quest’area, grazie alle risorse PNRR e a quelle stanziate per la ricostruzione a seguito del sisma 2016, porteranno alla creazione di un polo scolastico della città di Foligno che potrà avere a disposizione istituti sicuri, moderni e accoglienti per studenti e insegnanti, con una offerta scolastica ampia e al passo con i tempi.Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento ai tecnici della Provincia di Perugia, il cui impegno e professionalità hanno reso possibile il completamento di questo progetto nei tempi previsti. Grazie alla loro dedizione, la nostra scuola è ora pronta a offrire un’esperienza educativa di alto livello, in un contesto sicuro e all’avanguardia”.