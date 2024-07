Liceo classico Foligno, Marinangeli nuova dirigente scolastica

La preside lascia dopo 12 anni la sede di Gubbio e dal 1° settembre sarà la dirigente scolastica del liceo folignate.

E’ la dirigente scolastica Maria Marinangeli la nuova dirigente scolastica del liceo classico Frezzi – Beata Angela di Foligno. Dal 1° settembre la preside nocerina prenderà servizio in una delle scuole più antiche e prestigiose dell’Umbria, dopo il pensionamento della dirigente Rosella Neri.

“Sono carica di entusiasmo – spiega Marinangeli – e con una gran voglia di fare bene. Mi confronterò con una realtà nuova, ma che conosco. Sono, di per sé, una innovatrice e mi auguro di fare un lavoro che proietti la scuola in un futuro sempre più presente nella quotidianità. Mi piacciono le sfide e sono pronta a questa nuova avventura. Lascio a Gubbio una realtà vivace, che mi ha dato tanto ma la nostra carriera è un percorso in continuo movimento e la voglia di mettersi in gioco c’è. E’ una sfida che ho accettato con entusiasmo”.

Il percorso di Marinangeli

Marinangeli è stata per 12 anni dirigente scolastica del Polo liceale Mazzatinti di Gubbio, facendo crescere la realtà eugubina. E’ laureata in Scienze politiche e Scienze dell’educazione e prima dell’incarico a Gubbio ha ricoperto il ruolo di dirigente scolastica a Gualdo Tadino e a Spoleto.

Il liceo di Foligno

Il Liceo Classico “Federico Frezzi” è la realtà scolastica superiore più antica del territorio: la sua istituzione risale al 21 dicembre del 1927, quando il podestà del Comune di Foligno con una delibera creò il Liceo Classico Comunale “Federico Frezzi”. Il nome venne suggerito da mons. Faloci Pulignani, insigne studioso, che consigliò di dedicare l’Istituto al vescovo-poeta di Foligno, morto nel 1416 e autore de “Il Quadriregio”. Nel 1997 veniva annesso al Liceo l’Istituto Magistrale “Beata Angela” che contemporaneamente cambiava denominazione in Liceo Pedagogico Sociale e si arricchiva di un nuovo indirizzo: il Liceo delle Scienze Sociali che, con l’entrata in vigore della riforma dei licei, diventa il Liceo delle Scienze Umane, nell’ambito del quale è stato attivato anche l’indirizzo economico.

Per quanto attiene il Liceo Classico, negli anni ottanta è stato affiancato dal Liceo Linguistico, indirizzo che rimane nell’offerta formativa del nostro istituto, anche con l’attuazione della riforma. La scuola ha, quindi, un passato antico e glorioso che l’ha vista ricoprire un ruolo fondamentale nel panorama culturale e formativo di questo territorio e anche oggi, nonostante i radicali cambiamenti che hanno investito la scuola e la società, il Liceo Classico, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Umane rivendicano la loro funzione di protagonisti nella formazione sociale, culturale ed etica delle nuove generazioni, inesauribile patrimonio della storia folignate.

La sede del Liceo Classico, dopo gli eventi sismici del 1997, è stata trasferita in viale Marconi 12, in un moderno edificio progettato dall’architetto Antonelli negli anni ’60, sede che condivide con l’Istituto Professionale. Il Liceo delle Scienze Umane è ubicato nell’ex Collegio Sgariglia, attiguo al complesso di San Domenico e recentemente restaurato.

Nella scuola sono attivi quattro indirizzi di studio: Liceo Classico, Liceo Linguistico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo economico-sociale. Quindi, la scuola con i suoi vari indirizzi, abbraccia un ampio ventaglio di possibilità di scelta e rappresenta una realtà consolidata e fortemente radicata nel contesto sociale e culturale della città di Foligno e dei comuni limitrofi