Lascia il libretto postale e 700 euro al bar: i carabinieri lo restituiscono

Grande soddisfazione dell'uomo per essere tornato in possesso del proprio denaro, che aveva perso in un bar

Aveva dimenticato il libretto postale con dentro 700 euro al bar e quando è stato contattato dai carabinieri che lo avevano ritrovato non ci credeva. I Carabinieri della stazione di Foligno, durante un servizio di controllo del territorio, mentre si trovavano presso un esercizio commerciale in località Sant’Eraclio, erano stati interessati dal titolare della struttura che consegnava un libretto postale ordinario con all’interno circa 700 euro in contanti, rinvenuto abbandonato all’interno della struttura, probabilmente smarrito dal possessore.

Preso atto della situazione, i Carabinieri hanno individuato il proprietario, un pensionato di 83 anni di Foligno, al quale, dopo averlo contattato, hanno restituito il libretto postale ed i soldi rinvenuti. Al termine delle formalità, grande è stato il sollievo dell’uomo per essere rientrato in possesso del proprio denaro.