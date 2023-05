Levrieri "made in Altotevere" senza rivali, esemplare di 15 mesi è già campione d'Europa - Tuttoggi.info

Ennesimo titolo che consacra il primato internazionale dell'allevamento Azamour di Cerbara guidato da Francesca Zampini e Patrizio Paliani

“Azamour Stradivarius” sul tetto d’Europa consacra il primato internazionale dell’allevamento di levrieri di Cerbara, che Francesca Zampini e Patrizio Paliani guidano con straordinaria capacità e passione a suon di successi e record.

Ieri (20 maggio) in Danimarca, il giovanissimo e promettente Azawakh, 15 mesi, a cui è stato affiancato il nome Stradivarius (in onore del cavallo leggenda del galoppo mondiale, il preferito di Frankie Dettori) si è laureato campione europeo.

“Azamour Stradivarius”, nato e allevato a Cerbara, attualmente vive in Polonia ed è di proprietà di Francesca Zampini e del giudice Adam Ostrowski. Dopo questo straordinario successo, Città di Castello si conferma sempre di più capitale internazionale dei levrieri da primato, i cani Azawakh (i cosiddetti “levrieri del deserto”).

Dopo essere stata insignita lo scorso dicembre dal Rotary Club del titolo di tifernate dell’anno Francesca Zampini ha ottenuto un altro prestigioso riconoscimento. In occasione dell’assemblea annuale dei soci, infatti, il Gruppo cinofilo Perugino ha dato il via ai festeggiamenti per il 75° anno del gruppo e ha premiato l’allevatrice tifernate che, insieme a Patrizio Palliani, è nella storia della cinofilia con i risultati ineguagliabili conseguiti dai loro bellissimi Azawak.

Nel mese di febbraio, in Russia, Bis Ch Azamour GV Don Carlos, anch’esso nato a Cerbara, ha ottenuto il titolo di cane dell’anno 2022, quello con più “best in show” e raggruppamenti conquistati rispetto ai cani di tutte le razze, sesso e classi che hanno partecipato alle mostre canine internazionali nell’anno appena trascorso in Russia. Dal 2006 gli Azawakh di Francesca Zampini per 10 anni consecutivi hanno sempre ottenuto il migliore assoluto della propria razza ai campionati del mondo.

“Siamo orgogliosi di questo successo in Danimarca di un promettente esemplare come Stradivarius e per tutto l’allevamento italiano. Pur fra mille difficoltà e sacrifici, grazie alla passione e amore per questi straordinari animali, riusciamo ad ottenere risultati importanti che ci spingono ad andare avanti”, hanno dichiarato Zampini e Paliani. Appena appresa la notizia sindaco e assessore allo Sport, nel rivolgere le più sentite congratulazioni alla titolare del prestigioso allevamento e ai diretti collaboratori hanno sottolineato “la portata mondiale di questo risultato storico di assoluto rilievo internazionale, che proietta l’immagine della città e dell’allevamento in particolare in ambito mondiale”.