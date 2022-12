A Francesca Zampini il premio "Tifernate dell'anno" - Tuttoggi

Francesca Zampini ha ricevuto il premio con la seguente motivazione: “Per aver con la sua attività di allevatrice di cani levrieri conseguito risultati straordinari, proiettando l’immagine ed il nome di Città di Castello nel mondo”. E in effetti i risultati degli Azawakh (levrieri detti anche “Principi del deserto”) cresciuti e allevati a “Villa Zampini” di Cerbara hanno letteralmente sbalordito il pianeta, con la femmina “Azamour Anbar” unico esemplare al mondo a vincere per il terzo anno consecutivo l’ esposizione canina di Westminster a New York, tra le tre più importanti al mondo.

Prima di Francesca Zampini, tra gli altri, hanno vinto il premio “Tifernate dell’anno” anche Alberto Burri (1981), Monica Bellucci (1993), il parlamentare Walter Verini (2006), il comico Michelangelo Pulci (2012) e il presidente dell’Associazione Amici del Fumetto Gianfranco Bellini (2016).