Legano e minacciano cliente e dipendenti, terrore in banca. Caccia ai due rapinatori - Tuttoggi.info

Rapinatori in azione in una banca di Ellera di Corciano, i 7 ostaggi legati e poi chiusi in una stanza mentre attendevano l'apertura della cassaforte

Terrore venerdì mattina in una banca, dove un cliente che si trovava in quel momento all’interno ed i 6 dipendenti sono stati legati e minacciati da due rapinatori. Ad agire due uomini a volto coperto, che sono entrati in un istituto di credito di Ellera di Corciano in tarda mattina. I malviventi, sotto la minaccia di un punteruolo, hanno prima immobilizzato le 7 persone presenti in banca in quel momento – tra dipendenti e clienti – con delle fascette ai polsi, quindi le hanno costrette ad entrare in una stanza. Quasi un’ora di terrore per gli ostaggi: i due rapinatori, infatti, hanno atteso all’interno dei locali per circa 45 minuti l’apertura della cassaforte temporizzata. Quindi hanno prelevato il denaro contante all’interno – oltre 40mila euro – e si sono dati alla fuga, forse aiutati da un complice all’esterno.

Soltanto successivamente gli ostaggi sono riusciti a liberarsi ed a chiamare il 112. Sul posto, intorno alle 13, sono arrivati gli agenti della polizia di Stato di Perugia, insieme alla polizia scientifica, che ora indagano sulla rapina. Sono in corso gli approfondimenti investigativi della Squadra Mobile finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Al vaglio, ovviamente, le telecamere di videosorveglianza della banca e quelle presenti nella zona per individuare elementi utili all’identificazione dei rapinatori.