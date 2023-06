Legambiente: per Castiglione, Tuoro, Passignano e Piediluco 4 vele, Magione debutta con 3 - Tuttoggi.info

Le località lacustri dell'Umbria segnalate nella ventitreesima edizione de “Il Mare più Bello 2023”.

Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno e Castiglione del Lago per il Lago Trasimeno e la frazione di Piediluco per il Lago di Piediluco confermano anche quest’anno le quattro vele e A Magione assegnate tre vele. Lo si è scoperto nel corso della presentazione, nella sede nazionale di Legambiente, della ventitreesima edizione de “Il Mare più Bello 2023”.

La Guida Blu alle migliori località costiere di mare e di lago di Legambiente e Touring Club Italiano passa in rassegna oltre 400 comuni costieri italiani premiando con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quanti hanno saputo coniugare al meglio territori e luoghi d’eccellenza con coraggiose e innovative strategie di sviluppo sostenibili.

Oltre a recensire le coste marine italiane, fotografa anche le località lacustri più belle. Uno stimolo a riflettere sulla straordinaria ricchezza del patrimonio naturalistico e ambientale italiano, sul piacere di conoscerlo e sulla necessità di conservarlo. Punto di partenza sono i dati raccolti con Goletta dei laghi sulla qualità delle acque e delle spiagge. Molti altri fattori però – dall’integrità del paesaggio al livello delle strutture di accoglienza, dal peso dei flussi turistici agli standard di accessibilità dei luoghi, dai servizi di mobilità alla cura dei beni storici e artistici del territorio – concorrono a definire un ambizioso vaglio di qualità turistico-ambientale.

Se le località alpine sul lago di Molveno (Tn) sull’omonimo Lago, Fiè allo Sciliar (Bz) sul lago di Fie’ e Appiano sulla strada del vino (BZ) sul lago di Monticolo confermano le cinque vele, Tuoro sul Trasimeno, Passignano sul Trasimeno e Castiglione del Lago per il Lago Trasimeno e la frazione di Piediluco per il Lago di Piediluco confermano anche quest’anno le quattro vele. Il Comune di Magione premiato con l’assegnazione delle tre vele. Gli indicatori che hanno ottenuto i punteggi più alti sono la qualità del paesaggio, delle produzioni tipiche, la presenza dell’area protetta e le buone performance sulla gestione dei rifiuti.

“La difesa degli ecosistemi lacustri rappresenta per la nostra associazione una priorità da sempre. Grazie alle campagne nazionali, prima fra tutte Goletta Dei Laghi, ma anche grazie ai progetti LIFE che insistono sul nostro territorio e al costante confronto con le amministrazioni e gli stakeholders locali, portiamo avanti politiche del territorio che vogliono implementare un turismo ed uno sviluppo del territorio che siano rispettosi dell’ambiente in cui le persone si trovano ad operare”, il commento di Brigida Stanziola, Direttrice Legambiente Umbria e responsabile comunicazione del Progetto LIFE Blue Lakes che intende affrontare il problema delle microplastiche nei laghi attraverso una serie di azioni di governance, formazione, informazione e sensibilizzazione indirizzate a istituzioni, stakeholder e cittadinanza.

“Nelle prossime settimane saranno diversi gli appuntamenti che vedranno protagonisti i due laghi umbri in occasione dell’arrivo della consueta tappa annuale della Goletta e che, ancora una volta, avranno tra i loro obiettivi principali quelli di sensibilizzare la cittadinanza, monitorare lo stato di salute delle acque e creare alleanze e sinergie sempre più forti per mettere in campo politiche coraggiose di salvaguardia dell’ambiente, soprattutto nell’ottica del contrasto ai cambiamenti climatici e degli effetti degli stessi sulle persone e sui territori”.