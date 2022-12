Lega, nella tregua armata vince la linea dell’Alto Tevere: la nuova Segreteria provinciale

Il segretario regionale Caparvi ha assicurato che collaborerà con Cenciarini, nel rispetto dei ruoli. Ma ha rivendicato di aver sempre agito come “segretario di tutti”. Dicendo anche di essere pronto a discutere delle critiche, ma di non accettare insegnamenti da chi si sente nella condizione di dovergliene dare. Insomma, non si è andati alla conta – come qualcuno avrebbe sperato – ma la tregua è armata. Il tutto, alla presenza della governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei, in procinto di compiere il mini-rimpasto di Giunta, se tutto si rivolverà con la sostituzione di Luca Coletto (per lui attesa la chiamata a Roma, come assicurato anche da Salvini nel recente incontro avuto con la presidente umbra) ed Eleonora Pace (FdI) che deve superare qualche resistenza interna al suo partito, almeno nell’attribuzione della delega, pesantissima, della sannità.

Questa la Segreteria provinciale della Lega di Perugia che supporterà Cenciarini: Roberto Pierotti (sezione Assisi); Eleonora Reali (Foligno); Luciano Capoccia (Deruta); Marco Grosso (Città di Castello); Luigi Becchetti (Umbertide); Fabrizio Gareccia (sindaco di Cannara, sezione Assisi); Ferdinando Piazzoli (Marsciano); Vilma Palomba (Perugia); Lorenzo Mattioni (Perugia); Cristian Dell’Aira (Spoleto).