Led "in fuga", Stirati rassicura città "Maggioranza resta solida, avanti così" - Tuttoggi

All’indomani dell’uscita dal gruppo LeD dei consiglieri comunali Biancarelli, Brunetti e Cecchetti, poi confluiti nel Gruppo Misto, il sindaco Filippo Stirati ha voluto chiarire la situazione e rassicurare la città (in merito ad una paventata crisi di maggioranza) con una conferenza stampa a Palazzo Pretorio.

“Città stia tranquilla”

“La mia prima necessità è quella parlare a città e cittadini e ai loro bisogni: – ha esordito il primo cittadino – Visto che in molti mi hanno chiesto notizie e altri erano legittimamente preoccupati, voglio quindi anzitutto dire questo: la città deve stare tranquilla perché il sindaco va avanti spedito con il proprio programma di governo, preciso e largamente condiviso, che ha avuto un riconoscimento popolare e democratico fuori da ogni dubbio”.

Ieri e oggi

Stirati ha sottolineato di essere stato eletto e riconfermato “in un quadro politico non in sintonia con la mia posizione, e questo la dice lunga sulla bontà dei contenuti proposti. Nel 2013 la città era in ginocchio dopo il commissariamento. Abbiamo poi fronteggiato terremoto e Covid, e con il turismo siamo ripartiti due volte in entrambe le situazioni”.

Il sindaco ha voluto ribadire a più riprese i risultati ottenuti grazie al lavoro di questi anni: “Abbiamo risanato ampiamente una situazione finanziaria molto precaria, e grazie a questo oggi siamo nelle condizioni di chiudere la questione del parcheggio di San Pietro, proprio perché il Comune, a livello economico, è stato messo in sicurezza. Oggi abbiamo la capacità progettuale di acquisire milioni di euro sull’edilizia scolastica e in virtù di questo stiamo facendo e mettendo in campo molti lavori, aprendo cantieri e rigenerando molte zone della città: l’area del Teatro Romano e la Gola del Bottaccione“.

Oggi nessuno può assumersi la responsabilità di far finire un lavoro come quello fatto in questi anni, né ho motivo di credere che i miei consiglieri possano avere un approccio di così basso cabotaggio

“Css non c’entra con decisione consiglieri”

“I problemi politico-amministrativi vanno affrontati, se nelle procedure democratiche qualcosa non ha funzionato andrà riparato con la buona volontà di tutti, ma mi preme ribadire che nei passaggi democratici la maggioranza ha sempre lavorato coerentemente, e mi rifiuto di pensare che la questione delicata e difficile del cosiddetto CSS sia il motivo per il quale sono accaduti i fatti che hanno scomposto i gruppi, senza peraltro scompaginare la maggioranza. Su quel tema c’è una precisa impostazione, riaffermata anche dal Consiglio comunale, che ha raccolto il consenso persino di alcune minoranze. Sono gli atti a contare, ciò che si delibera e si vota. Tutto il resto, come direbbe qualcuno, è silenzio”.

Sempre in tema CSS Stirati ha ribadito che “da parte nostra c’è stata sempre grande capacità di dialogo, ovviamente tenendo ferme le nostre idee: abbiamo dichiarato la contrarietà di questa amministrazione da tempo, ma non significa che non ci mettiamo a disposizione e in ascolto, anche delle ragioni che non condividiamo”.

“Maggioranza solida”

Il sindaco ha sottolineato come l’attuale maggioranza rappresenti ad oggi “l’unico progetto di governo vero in questa città. Questa amministrazione è preparata e guarda a orizzonti futuri, non si tratta solo di raccogliere lamentele, le questioni vanno affrontate con serietà”. Quanto al “cambio di passo” auspicato da più parti, ha sottolineato: “Il cambio di passo io lo cerco ogni mattina, provando a fare meglio e presto. Occorre però onestà intellettuale: se si trovano modalità per fare cose prima e meglio le accettiamo da chiunque, se invece si sfruttano occasioni per altre finalità politiche, allora non ci stiamo”.

Non si possono mescolare le vicende dei partiti e dei movimenti con le questioni delle istituzioni: si fa un danno incalcolabile quando si scaricano sulle istituzioni le questioni interne

“Sono determinato a lavorare per questa città – ha evidenziato Stirati – chiediamo grande rispetto e pretendiamo che chi ci viene a contestare lo faccia con la nostra stessa cognizione di causa. Noi andiamo avanti, abbiamo un programma da realizzare e obiettivi precisi sui quali opereremo con grande convinzione, rispetto e capacità di inclusione e dialogo: molti cortocircuiti derivano da una cattiva comunicazione e su questo siamo pronti a lavorare”.

“Fuga” LeD, una sommatoria di questioni

In risposta alle domande dei giornalisti il sindaco si è detto “certamente sorpreso dell’uscita dei consiglieri, che ovviamente però rispetto. Chiedo oggi a tutti di mettere in cima ai propri pensieri innanzitutto l’interesse della città, soprattutto in una fase emergenziale come quella che stiamo affrontando”.

La vicenda dell’uscita dei tre consiglieri – ha aggiunto – “è certamente frutto di una sommatoria di questioni, dalla composizione dell’esecutivo, al dibattito interno, a frizioni personali: quello che però voglio dire con chiarezza è che oggi non c’è, nella maggioranza, una divisione sul piano della visione della città e delle soluzioni amministrative. Poi certo i LeD si interrogheranno come movimento sulla questione interna, ma il risultato elettorale non si modifica”.