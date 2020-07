'Led' perde pezzi, Brunetti, Biancarelli e Cecchetti passano al Gruppo Misto - Tuttoggi

Riccardo Biancarelli, Alessandro Brunetti e Rita Cecchetti passano da ‘Liberi e Democratici’ al Gruppo Misto.

Come Manca e Vergari

La decisione, con effetto immediato, è stata presa nella notte e comunicata stamane dai tre consiglieri, che dunque seguono le orme dei colleghi Manca e Vergari.

Presa di distanza da LeD ma nessuna crisi

Ancor prima di pensare ad una possibile crisi di maggioranza i consiglieri sottolineano: “Confermiamo comunque la nostra fiducia al sindaco Stirati, al quale continueremo a garantire pieno sostegno rimanendo perciò sempre nel perimetro della maggioranza”.

I motivi della scelta

I tre consiglieri parlano anche di “una scelta, molto sofferta e meditata, che nasce da ragioni di natura politica e amministrativa“, nata a causa di “importanti divergenze di metodo con i vertici politici del movimento LeD, i quali, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni a tenere un approccio maggiormente pragmatico ai problemi amministrativi, hanno di fatto mantenuto una linea poco incline ad accettare opinioni differenti. Tale condizione ha di fatto paralizzato la discussione interna e non ha permesso lo svolgimento di dibattiti seri ed articolati”.

“Cambio di passo”

Alla luce di questo Biancarelli, Brunetti e Cecchetti hanno ritenuto di “avere il dovere morale di rilanciare la nostra azione politica e amministrativa, fornendo un contributo non ingabbiato in vecchi schemi politici per noi obsoleti e improduttivi, con l’obiettivo di apportare un cambio di passo positivo e costruttivo per realizzare progetti utili ed importanti per i cittadini”.