Lecce – Perugia, formazioni e dove vederla

Le ultime sulla sfida di Via del Mare, le scelte di Baroni e Alvini | Pronostici, per i bookmakers pugliesi nettamente favoriti

Il Perugia per proseguire la striscia positiva in trasferta, dove ha raccolto 8 punti, frutto di due vittorie e altrettanti pareggi. Il Lecce, terzo in classifica, per accorciare sul Pisa capolista. Grande sfida allo stadio Via del Mare tra due formazioni che hanno fatto la storia del calcio italiano.

Formazioni

Baroni non può contare a centrocampo sull’infortunato Helgason. Ballottaggio tra Majer e Blin per sostituirlo. Attesa la conferma in blocco della formazione che ha sfiorato il colpo ad Ascoli.

Alvini non potrà contare ancora su Burrai. Ma spera di recuperare Ferrarini sulla fascia destra, così da poter eventualmente dirottare a sinistra Falzerano, in sostituzione dello squalificato Lisi. Ruolo in cui potrebbe giocare anche Zanandrea. Davanti Matos, che in settimana ha avuto la febbre, potrebbe lasciare spazio in avvio a Carretta.

Queste le probabili formazioni:

Lecce: Gabriel; Gendrey, Tuia, Lucioni, Barreca; Majer, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Di Mariano. All. Baroni.

Perugia: Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Rosi, Ghion, Segre, Zanandrea, Kouan, Carretta, De Luca. All. Alvini.

Arbitro: Giua di Olbia (assistenti Vecchi-Gualtieri; IV uomo Luongo; var Paterna; avar Muto) .

Dove vederla in tv e streaming

La partita Lecce – Perugia (sabato 23 ottobre, inizio alle ore 14) sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder).

In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.

Pronostici

Lecce nettamente favorito per i bookmakers. La vittoria dei giallorossi è quotata a 1.85 per Snai, Sisal e William Hill, a 1.83 per Bwin e a 1.75 per Bet365. Il successo dei Grifoni è bancato 4.24 per Snai e Sisal, 4.20 per Bet365 e Bwin, 4.33 per William Hill. Il pari viene quotato da 3.30 a 3.50.