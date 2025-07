Le vie del paese diventano location di un matrimonio, Monteleone si fa famiglia - Tuttoggi.info

Per la prima volta nella sua storia, l’intero borgo di Monteleone di Spoleto – uno dei più belli e autentici d’Italia – sarà affittato interamente per un matrimonio. Un evento esclusivo, raffinato, che segna l’inizio di una nuova vocazione per il paese: diventare una meta di charme per matrimoni di lusso e valore simbolico.

Angelo e Penelope, coppia romana con radici familiari nel borgo, hanno scelto consapevolmente questo luogo unico e iconico per celebrare il loro amore. Dopo le nozze religiose nella esclusiva chiesa di San Michele a Gavelli, pronunceranno le promesse di fronte agli ospiti sopra la storica Pietra del Contratto in Piazza del Mercato, cuore pulsante del borgo medievale.

Il ricevimento, elegante e ricercato, coinvolgerà l’intero centro storico: Corso Vittorio Emanuele, Piazza del Teatro, Piazza del Mercato e altri spazi suggestivi saranno allestiti per accogliere gli ospiti in un’atmosfera senza tempo.

È il battesimo di Monteleone di Spoleto come location matrimoniale di alto profilo: un’esperienza immersiva che unisce la bellezza autentica del borgo alla raffinatezza di un evento progettato con cura e gusto. Un modello di accoglienza che guarda al futuro del turismo di qualità e del wedding experience in Umbria. Un modello nuovo, di prestigio, che apre le porte a futuri eventi privati di alta gamma.

Ma oltre a questo, il valore di questo particolarissimo matrimonio è anche un altro: “Monteleone si fa famiglia”, per dirlo con le parole della sindaca Marisa Angelini in una lettera aperta sui social. “Un matrimonio che si è fatto comunità, un amore che si è fatto paese”.