Le vicende ternane non fermano la corsa di Baiocco a Perugia: “Il mio progetto va avanti”

L'imprenditore ex calciatore conferma la propria candidatura a sindaco per AP

“Il mio progetto per Perugia va avanti”. Davide Baiocco conferma la propria candidatura a sindaco di Perugia, smentendo in un video le voci di un ritiro a seguito delle vicende che hanno portato Stefano Bandecchi alle dimissioni da sindaco di Terni.

Baiocco, esprimendo vicinanza al segretario nazionale di Alternativa Popolare, ricorda come il progetto politico prosegua. E, in particolare, quello del partito e suo personale per la città di Perugia. “Non sono cambiati gli intenti e i presupposti per cui ho iniziato” dice Baiocco, riferendosi alla sua candidatura a sindaco della città capoluogo di regione.

Lo scossone ternano, che ha portato anche alle dimissioni del coordinatore provinciale Filippetti, non toccano dunque Perugia e la sua provincia, come confermato anche dal segretario provinciale Brutti.