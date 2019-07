Le politiche giovanili priorità della terza commissione consiliare

Si è insediata ufficialmente ieri (mercoledì 24 giugno) la terza commissione consiliare permanente del Comune di Gualdo Tadino, sotto la presidenza temporanea della presidente del Consiglio comunale Gloria Sabbatini, per insediare a sua volta la presidenza e la vicepresidenza e per comunicazioni urgenti degli assessori Stefano Franceschini e Barbara Bucari.

La commissione designata a discutere di Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero, Cultura, Informazione, Sanità e Trasporti Pubblici ha come componenti effettivi i consiglieri comunali: Gabriele Bazzucchi, Flavia Guidubaldi, Emanuela Venturi, Silvia Minelli, Alessia Raponi e Paolo Massaro, gli ultimi due eletti all’unanimità rispettivamente vicepresidente e presidente.

L’assessore al Welfare Barbara Bucari ha poi relazionato sulle attività intraprese dall’Amministrazione comunale sulle problematiche e le virtuosità della gioventù gualdese, analizzando le lodevoli iniziative intraprese dagli adolescenti e dai ragazzi della città, come il torneo di calcio recentemente organizzato in piazza Martiri della libertà o altre belle iniziative in campo sociale, sportivo e ludico; tuttavia ha riportato segnalazioni di cittadini privati ed autorità competenti sul disagio giovanile: alcuni atti vandalici in centro storico, forme di alcolismo minorile, schiamazzi notturni e degrado nei vicoli e nelle zone centrali.

Inoltre l’assessore Bucari ha relazionato sulle attività intraprese già dal Sindaco in materia di pubblica sicurezza in centro storico, in accordo con le autorità competenti ed in linea con gli indirizzi del COSP, recentemente convocato a riguardo, che saranno oggetto di provvedimenti sindacali nei prossimi giorni. Su questo è scaturito un proficuo dibattito fra tutti presenti, consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, che hanno ascoltato questa situazione e unanimemente condiviso la necessità di intervenire al più presto con progetti, campagne di informazione e prevenzione, messa a disposizione gratuita di strutture e spazi, coordinamento con istituzioni scolastiche, servizi sociali, ASL e strutture di riferimento per i disagi ed i disturbi giovanili.

Un grande esempio di sinergia trasversale per affrontare questo tema, risolvere le problematiche e sostenere prospettive e progettualità per i bambini, i giovani e gli adolescenti della città; nelle prossime sedute sicuramente si entrerà nel merito con operosità e caparbietà.

