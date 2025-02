"Le Iene" in Altotevere, aggredito il giornalista Luigi Pelazza - Tuttoggi.info

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Città di Castello per un’aggressione – avvenuta lo scorso 18 febbraio – ai danni del giornalista de “Le Iene” Luigi Pelazza, in Altotevere per un’inchiesta tra Albania e Italia, per un caso che coinvolgerebbe, appunto, alcune persone in Umbria e Toscana.

L’inviato in nero e la sua troupe televisiva sono stati attaccati fisicamente da un 50enne di origini campane, durante un’intervista svoltasi in un appartamento di Selci (San Giustino). Il tutto è documentato da un video di 30 secondi (nella foto un frame) già caricato su Youtube nei canali de “Le Iene” e di “Piranijat” (corrispettivo albanese del programma di Italia uno).

Non sono ancora chiari i contenuti di inchiesta e reportage ma l’uomo – che ha reagito in maniera violenta con spintoni, calci e schiaffi nei confronti di Pelazza e cameraman – sembrerebbe direttamente coinvolto nella vicenda. Il 50enne ha infatti dichiarato, a microfoni aperti, di non voler parlare, appellandosi ad alcuni video ed episodi pregressi, poi l’aggressione e diverse persone che intervengono per riportare la calma.

Di conseguenza sono partite le indagini dei militari – coperte dal massimo riserbo – per arrivare a capire le cause che hanno originato la baruffa e le circostanze che stanno alla base dell’inchiesta di Pelazza. Le immagini, già su Youtube, saranno trasmesse giovedì prossimo (26 febbraio) su “Piranijat” e successivamente su “Le Iene”.