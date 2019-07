L’avv. Budelli nel Consiglio nazionale Unione giuristi cattolici

L’avvocato Simone Budelli, presidente dell’Unione dei giuristi di Perugia, è stato eletto nel Consiglio nazionale (composto da 19 componenti) dell’Unione dei giuristi cattolici. Nell’Assemblea nazionale che si è tenuta a Roma Budelli ha ottenuto quasi 500 voti congressuali rispetto ai 20 espressi dall’Umbria. Il Consiglio Nazionale, che si riunirà dopo l’estate, dovrà scegliere al suo interno il nuovo presidente nazionale che succederà al prof. Francesco D’Agostino.

Oltre 300 delegati, in rappresentanza di quasi 100 Unioni locali e di quasi 3000 avvocati italiani, si sono incontrati dibattendo per due giorni sul ruolo del giurista cattolico oggi. Per l’Umbria erano presenti anche l’avv. Fulvio Maiorca (il decano dei Giuristi cattolici perugini) e l’avv. Diego Piergrossi, Presidente dell’Unione di Terni.

Numerosi gli interventi di grande spessore, tra i quali quelli del presidente uscente Prof. Francesco D’Agostino, del Prof. Nocilla, del Prof. Valori, dell’Avv. Pasqualato, dell’avv Ferrero.

Nel suo intervento il professor Budelli ha invitato i colleghi, facendo riferimento al Vangelo di Giovanni (11, 43) e alla chiamata di Lazzaro fuori dal sepolcro, a superare le paure e tornare a testimoniare con rinnovato vigore la fede cristiana nel lavoro. La testimonianza dell’identità religiosa (che deve passare dai fatti prima che dalle parole) non serve per dimostrare qualcosa agli altri, ma per il professionista stesso, per dare un senso compiuto alla vita.

