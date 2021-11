Lavoro, Aboca cerca 42 persone da assumere | Come candidarsi - Tuttoggi

L’inserimento lavorativo è previsto a partire dal 1° dicembre ed è di natura stagionale, si cercano 20 persone da impiegare nell’area spedizioni e 22 addetti per le linee di produzione industriale

Aboca, la Healthcare company con sede a Sansepolcro (Ar), specializzata nella produzione di prodotti naturali per la salute, assume 42 operai e operaie stagionali per la sede produttiva di Pistrino (Comune di Citerna).

In particolare, per far fronte ai picchi produttivi e per rafforzare il settore della logistica, l’azienda ricerca 20 persone da impiegare nell’area spedizioni e 22 addetti da impiegare nelle linee di produzione industriale.

L’inserimento lavorativo è previsto a partire dal 1° dicembre ed è di natura stagionale, con possibilità di prosecuzione nel corso del 2022.

Inoltre, Aboca è alla ricerca di numerose figure professionali in vari ambiti: profili tecnico scientifici, ricercatori, figure con competenze economico-finanziarie, oltre ad addetti agricoli. Per candidarsi o visionare le altre posizioni aperte è possibile consultare il sito.