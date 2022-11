Lavori sulle strade sterrate nel comune di Trevi: l'Amministrazione Comunale investe 23 mila euro - Tuttoggi

Trevi, stanziati 23mila euro per lavori di manutenzione sulle strade sterrate: ecco tutte le strade interessate dai cantieri

L’Amministrazione Comunale investe 23 mila euro per ripristinare e livellare il tracciato e riempire le buche delle strade bianche nel Comune di Trevi. Gli interventi hanno interessato le strade di Sant’ Arcangelo, loc. la Costa, Capanne, Alvanischio- Carambone, Casco dell’Acqua, Manciano, loc. Villanova, Alvaniscio- Casa Cappello e percorso dei Condotti. “Come ogni anno – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Dalila Stemperini – abbiamo programmato una serie di interventi stradali, che includono anche le strade bianche, particolarmente impegnative dal punto di vista della manutenzione, da effettuare spesso e a più riprese. Abbiamo anche avviato i lavori in collaborazione con l’ AFOR (Agenzia Forestale Regionale) per la manutenzione straordinaria della strada comunale Manciano-Ponze, con fondi derivanti dalla legge regionale 28 per un importo di 42.000 euro. Nello specifico stiamo intervenendone nei tratti di strada bianca con la sistemazione del fondo stradale con misto stabilizzato di cava, l’apertura delle scoline per la regimentazione delle acque meteoriche e la pulizia del ciglio stradale”.