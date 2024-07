Lavori sulla rete idrica, zona sud tifernate rimarrà senza acqua per una notte intera | Ecco dove - Tuttoggi.info

L'erogazione verrà sospesa in numerose frazioni e vie dalle ore 21 di lunedì 8 luglio alle ore 6 di martedì 9

Una notte intera senza acqua nella zona sud del Comune di Città di Castello. Umbra Acque ha infatti comunicato che, a causa lavori di manutenzione straordinaria urgente e non differibile sulla rete idrica di distribuzione, l’erogazione verrà sospesa in numerose frazioni e vie dalle ore 21 di lunedì 8 luglio

alle ore 6 di martedì 9.

Nello specifico i rubinetti rimarranno a secco a:

Intera località Calzolaro

SP 105

Via Sant’Antonio

Via Col d’Isacco

Via Michelangelo

Via dell’Industria

Via Cortonese

Via Comunaglia

Via Marconi

Via Magellano

Via del Popolo

Via dell’Industria

Piazza del Lavoro

Piazza Partigiani

Via Bellavista

Via Machiavelli

Via D’Annunzio

Via Colonnata

Intera località Verna

Via la Ginestrella

Via della Torre

Via Battiticci

Via Nestore

Via Cortonese

Via Servitelle

Intera località Ranchi

Viale Ranchi

Via dei Pini

Via Rossini

Via Verna

Largo Caruso

Via Collemari

Strada SP 140

Via del Bosco

Via Faitani

Intera località Bivio Lugnano

Strada SP 104

Via dei Laghi

Via Casa Bivio

Vocabolo Colli

Vocabolo San Vittorino

Intera località Bivio Canoscio

Via Migliorati

Vocabolo Arginella

Via Martinelli

Via Battaglia

Strada provinciale Morra

Vocabolo Palazzola

Intera frazione Trestina

Via Brasile

Via Algeria

Vocabolo Breccione

Vocabolo Rogaia

Vocabolo Marcheggiane

Vocabolo Armanni

Via Menghi

Via degli Armanni

Via Perugini

Via Croce

Via Etruria

Via Lamburschini

Via d’Acquino

Via Francia

Va Germania

Via Stati Uniti d’America

Via Belgio

Via Svezia

Via Canada

Via Portogallo

Via Spagna

Via Ungheria

Viale Parini

Via Montessori

Via Madonna della Pace

Via Vetulonia

Via Radice

Via San Donato

Strada Provinciale Morra

Via 1° Maggio

Viale Grecia

Vocabolo Bartolino

Via Pacioli

Via Bartocci

S.P. 101

Si ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’Azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800250445