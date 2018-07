Lavori sulla E45, traffico in tilt

Un cantiere sulla E45, all’altezza di Collestrada, ha mandato in tilt il traffico, ingarbugliando il cosiddetto Nodo di Perugia. La fila delle auto provenienti dal capoluogo, nelle ore di punta, è arrivata sino alla galleria di Piscille. E non è andata meglio agli automobilisti provenienti da Perugia Nord.

Per consentire la sostituzione di alcune barriere, infatti, danneggiate nei giorni scorsi a seguito di un incidente che ha riguardato il carico di un mezzo pesante, nei due sensi di marcia la circolazione è stata ridotta ad una sola corsia. E il traffico è impazzito (con intasamenti anche delle strade interne a Collestrada e Ponte San Giovanni) a dimostrazione di come sia critico quel nodo viario, crocevia tra Perugia, la SS75 e la E45 in provenienza da Orte e da Cesana. Proprio il nodo viario che si vorrebbe sciogliere con l’ampliamento dell’area commerciale di Collestrada, che entro il 2021 dovrebbe ospitare anche Ikea.

Ma l’Anas, secondo quanto appreso dalla Regione, non sembra intenzionata ad intervenire per contribuire al finanziamento anche della parte nord della variante al Nodo di Perugia.

Stampa