Lavori sulla rete idrica a Selci Lama, 13 vie resteranno senz'acqua per una notte intera - Tuttoggi.info

L'intervento di Umbra Acque avrà luogo dalle ore 21.30 di mercoledì 20 alle ore 6 di giovedì 21 settembre

Nuovi lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione a Selci-Lama (San Giustino), dove per una notte intera diverse vie della frazione rimarranno senza acqua.

Nello specifico l’intervento di Umbra Acque avrà luogo dalle ore 21.30 di mercoledì 20 settembre alle ore 6 di giovedì 21 settembre.

I rubinetti rimarranno a secco in: Via della Stazione; Via Salvatore Quasimodo; Via Dante Alighieri; Via Giacomo Leopardi; Via Ugo Foscolo; Via Alessandro Manzoni; Via Giosuè Carducci; Via Pulciarati; Via Umberto Saba; Via Friedrich Von Gluck; Via Luciano Paal; Via Europa.

Al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. L’azienda resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al numero verde 800 250 445