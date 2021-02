Lavori pubblici, al via tranche di lavori: ecco i territori interessati

Il vicesindaco Meloni: "Avevamo promesso intervento a Casale"

Al via una nuova tranche di lavori nelle frazioni folignati. In questa settimana prendono il via i lavori per realizzare una serie di interventi a Casale con l’obiettivo di sistemare la sede stradale all’interno dell’abitato del piccolo centro e la relativa strada di accesso. Il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Riccardo Meloni ha sottolineato che “nei mesi scorsi la comunità di Casale aveva evidenziato una situazione delle strade ai limiti della praticabilità, in quanto da decenni, almeno in alcuni tratti, non si era intervenuto. Avevamo promesso un intervento e, dopo un sopralluogo effettuato insieme ai tecnici dei lavori pubblici, che ringrazio per l’impegno e la professionalità, ora possiamo dire di aver mantenuto la promessa. Nonostante il momento particolarmente complesso, continua il lavoro di riqualificazione delle frazioni come annunciato”.

Lavori pubblici: le altre opere nel territorio

L’area lavori pubblici del Comune di Foligno procederà anche alla sistemazione di alcuni tratti di strada in altre parti del territorio: nella zona del cimitero centrale, in un tratto di viale Roma, in un tratto di via Roma all’incrocio con via Treviso e in un altro, tra via Roma e via I Maggio. Le opere consisteranno nel ripristinare il manto di usura laddove risulta maggiormente ammalorato. La realizzazione delle opere comporterà generalmente il restringimento e la limitazione del traffico nelle corsie stradali che di volta in volta verranno interessate dai lavori e laddove necessario la regolamentazione dello stesso mediante impianto semaforico mobile.