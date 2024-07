Lavori messa in sicurezza ex ospedale, modifiche a transito e sosta per 4 giorni - Tuttoggi.info

Da lunedì 5 a giovedì 8 agosto i lavori di messa in sicurezza delle facciate dell’ex ospedale di Città di Castello, comprese le operazioni di verifica delle condizioni di copertura e campanile, comporteranno alcune modifiche a transito veicolare e sosta nell’area dell’immobile.

L’ordinanza emessa dal comando di Polizia Locale per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’intervento – commissionato dalla Regione – prevede l’istituzione provvisoria del divieto di sosta in via Signorelli, dall’intersezione con via dei Cavalieri all’intersezione con largo Muzi, e su largo Muzi, dall’intersezione con via Santa Caterina all’intersezione con via Signorelli.

Transito e sosta veicolari saranno invece vietati in via Santa Caterina, dall’intersezione con via Battisti all’intersezione con largo Muzi, e su largo Muzi, da via Signorelli a partire dall’intersezione con via Oberdan, con viabilità alternativa proseguendo su via Signorelli in direzione via Battisti.

Sono 12 i milioni euro stanziati per la messa in sicurezza dell’ex Ospedale “San Florido” di Città di Castello. Le risorse, inserite all’interno della nuova programmazione della Regione, saranno prelevate dal Fondo FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione) per i lavori necessari e andranno ad aggiungersi ai 3 milioni già previsti per la ricostruzione post sisma 2016 (destinati alla sistemazione del tetto).