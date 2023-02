Lavori di manutenzione sulla rete idrica nel Comune di Narni il 2 e il 3 marzo - Tuttoggi

Zone interessate

Il cantiere interesserà Strada Narni Sant’ Urbano (fino a Selvantica), Salita Panoramica, Via Curva dell’Edera, Via Berardozzo, Strada Santa Lucia, Via dell’Argine, Via della Fontana, Strada dei Pini, Strada di Colombata, Via della Valletta, Via della Svolta, Strada Narni, Strada del Piatttello, Via Porta della Fiera, Via Forze Armate, Via Campagnani, Via Flaminia Ternana (fino al civico 200), Piazza Alberti, Vicolo dell’Angolo, Vicolo dell’Arco, Vicolo dell’Arco Frullani, Via Arco Romano, Via dell’Asilo, Via Aspromonte, Vicolo Aspromonte Ottavo, Vicolo Aspromonte Primo, Vicolo Aspromonte Quarto, Vicolo Aspromonte Quinto, Vicolo Aspromonte Secondo, Vicolo Aspromonte Sesto, Vicolo Aspromonte Settimo, Vicolo Aspromonte Terzo, Via Aurora, Vicolo Belvedere, Via Benincasa, Piazza Bocciarelli, Via Bocciarelli, Via Braidi, Via Caduti delle Forze Armate Guerra di Liberazione, Via Cairoli, Via del Campanile, Via del Canale, Vicolo del Canalone, Via Cappuccini Nuovi, Vicolo dei Capretti, Via Cardoli, Piazza Cavour, Vicolo del Comune, Via Feronia, Via Ferrucci, Vicolo del Fico, Piazza Galeotto Marzio, Piazza Garibaldi, Via Garibaldi, Via Gattamelata, Vicolo Gattamelata, Vicolo del Gelsomino, Vicolo del Lavatoio, Vicolo del Levante, Via della Luna, Vicolo della Luna, Vicolo del Mandorlo, Via Marcellina, Vicolo Marcellina, Piazza Marconi, Viale Martiri Partigiani, Via Matteo Da Narni, Via Mazzini, Vicolo della Memoria, Via del Monte, Vicolo del Monte, Via della Mora, Vicolo del Moro, Via delle Mura, Vicolo delle Murelle, Via Cocceio Nerva, Via dei Nobili, Via dell’Oliveto, Vicolo dell’Oratorio, Vicolo degli Orti, Vicolo della Pigna, Vicolo della Pinciana, Via Porta Pietra, Via Portecchia, Via Pozzo della Comunità, Piazza dei Priori, Vicolo dei Priori, Largo IV Novembre, Vicolo IV Novembre, Via Roma, Via San Giuseppe, Via Saffi, Piazza San Bernardo, Via San Bernardo, Largo San Francesco, Via Santa Croce, Vicolo Santa Croce, Via Santa Maria Impensole, Vicolo dei Senetrari, Via Claudio Sforza, Vicolo Stretto, Via del Suffragio, Via Tevere, Vicolo delle Torri, Vicolo dei Torrioni, Vicolo Torto, Piazza XIII Giugno, Via XIII Giugno, Piazza Trento, Vicolo del Troio, Via Valeriani, Vicolo Velino, Via XX Settembre, Vicolo XX Settembre, Vicolo della Vite, Via Vittorio Emanuele.