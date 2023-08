Lavori di manutenzione del Sii a Cesi, le zone interessate - Tuttoggi.info

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria da parte del Sii - servizio idrico integrato - nel Comune di Terni (frazione di Cesi)

Sono in programma lavori di manutenzione straordinaria da parte del Sii – servizio idrico integrato – nel Comune di Terni (frazione di Cesi) venerdì 18 agosto dalle 8.30 alle 12.30. Il cantiere interesserà Via Regina Elena, Via Francesca Peticca, Strada di Bracciale, Vocabolo Montione, Vocabolo Santa Maria di Fuori, Strada di Collestacio, Strada di Vagoti, Vocabolo Poggio Azzuano, Via Carsulae, Via del Poggio, Vocabolo La Naia e zone limitrofe.

Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Nel rispetto della normativa e tenendo conto delle esigenze dei cittadini, delle attività economiche e dei servizi pubblici delle zone interessate, sono state effettuate le necessarie comunicazioni preventive. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.