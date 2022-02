Lavori dell'Enel a Campello, mercoledì niente acqua a Pettino - Tuttoggi

Mercoledì 16 febbraio dalle ore 12 alle 18 si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni della fornitura d'acqua a Pettino

Causa interruzione dell’energia elettrica da parte di e-Distribuzione nel Comune di Campello sul Clitunno, mercoledì 16 Febbraio 2022 dalle ore 12 alle ore 18 si potranno verificare cali di pressione e possibili interruzioni della fornitura dell’acqua nella frazione di Pettino.

Lo rende noto la Vus che ricorda che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza.

In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. A chi rivolgersi per avere informazioni:

numero verde 800 663036