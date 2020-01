Lavori a Ponte San Giovanni, interruzione di elettricità: orari e vie interessate - Tuttoggi

Interruzione di energia elettrica, giovedì mattina, in alcune vie di Ponte San Giovanni. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, annuncia infatti che dovrà effettuare dei lavori di potenziamento su una porzione della rete elettrica, che interesserà appunto Ponte San Giovanni.

Pertanto l’erogazione di energia elettrica sarà interrotta dalle 9 alle 12,30 nelle seguenti strade: via dell’Antica Vena dal civico, via dell’Uva, via Pitagora, via delle Grotte, via Montevile.