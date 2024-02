Lavoratori in nero e violazioni, chiuso centro di bellezza e titolare denunciato - Tuttoggi.info

Adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale per il gestore di un’attività, un 40enne di origini cinesi

Nel corso della settimana, nell’ambito di una campagna di controlli straordinari su attività commerciali del capoluogo, finalizzata al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare ed in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Terni, unitamente a personale del Comando Provinciale dell’Arma, hanno eseguito una mirata attività ispettiva su alcuni esercizi di barbieri, parrucchieri ed estetisti gestiti da cittadini asiatici.

A conclusione delle verifiche sui vari centri di bellezza, è stata adottata la sospensione dell’attività imprenditoriale per il gestore di un’attività, un 40enne di origini cinesi: nello specifico sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’impiego di lavoratori in nero. Oltre al provvedimento amministrativo, è scattata la denuncia in stato di libertà dell’esercente, cui sono state elevate anche ammende e sanzioni per complessivi 7.500 euro circa.