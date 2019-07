L’auto elettrica? A Perugia si prende a noleggio: costi e modalità del servizio

Perugia si apre alla ‘rivoluzione verde’ di Popmove, servizio di car sharing 100% elettrico, lanciato dalla concessionaria RomeoAuto in partnership con Ald Automotive. Popmove è anche il nome dell’app per smartphone che supportano il sistema operativo iOS e Android, con la quale si entra a far parte di una community e si ha la possibilità di noleggiare un’auto elettrica Renault Zoe a tariffa oraria o giornaliera.

Come si attiva

Scaricata l’app, una volta registrati (necessario essere in possesso di regolare patente di guida, carta d’identità e carta di credito) non resta che cercare la vettura più vicina e prenotarla. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, dal 22 luglio, e in questa fase di start-up prevede una flotta di sette auto che saranno posizionate nel piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano e nel centro storico perugino. Essendo elettriche, le auto potranno circolare liberamente nella zona a traffico limitato e usufruire gratuitamente dei parcheggi a strisce blu.

Presto anche in altre città umbre

A spiegare i dettagli, in un incontro pubblico, sono stati Michele Saldi, amministratore delegato RomeoAuto spa, e Crescenzo Ilardi, head of retail & customer assistance di Ald Automotive. A portare i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore alla mobilità, Luca Merli e il vicesindaco con delega alla salute del Comune di Perugia Gianluca Tuteri, che ha tenuto a sottolineare che “qualsiasi iniziativa che, come questa, può aiutare a migliorare la nostra qualità della vita e a proteggere il mondo in cui viviamo, va sicuramente sostenuta da parte di una amministrazione pubblica, nell’interesse della collettività”. Presenti, inoltre, Sergio Mercuri, presidente del Consorzio Perugia in centro, e Rolando Fioriti, direttore di Federalberghi Umbria.

“Perugia è la seconda città italiana – ha spiegato Saldi – dopo Bergamo, che aderisce a questo progetto; l’idea è quella di coinvolgere anche altre città d’arte umbre come Gubbio, Spello, Assisi e Città di Castello ma non solo, perché abbiamo anche dialogato con Chianciano Terme. Rispetto alle tariffe, si va dai 23 centesimi di euro al minuto ai 9,20 euro all’ora e poco più di 300 euro a settimana. Nel prezzo del noleggio sono compresi fino a 50 chilometri percorribili”. “C’è un ulteriore vantaggio poi con Popmove – ha spiegato Saldi – per i clienti Ald Automotive che hanno sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine. Se l’auto che hanno noleggiato rimane ferma per qualche ora o giorno, posso metterla a disposizione, per il tempo che desiderano, per altri utenti della community, riducendo così anche i costi del loro noleggio”. “Abbiamo pensato a Perugia – ha commentato Ilardi – perché è una città turistica, un polmone verde d’Italia. Ald Automotive è impegnata nella costruzione del suo profilo come azienda di mobilità e l’obiettivo è quello di consentire alle persone di muoversi così come loro preferiscono”.

Merli: “Mobilità, cambio di mentalità”

“Di questa iniziativa mi colpisce particolarmente – ha detto Merli – il modo innovativo con cui è realizzata, che la rende più snella e fruibile per gli utenti. È ormai evidente che sia necessario un cambio di mentalità rispetto alla mobilità, ma di fronte alle difficoltà che la mobilità stessa sta vivendo nella nostra regione poter contare su un’iniziativa così fruibile, facile e conveniente è positivo. Oltre che per i cittadini e per i turisti ritengo che Popmove sia particolarmente adatta agli studenti delle nostre università, che di solito non hanno il mezzo proprio a disposizione, ma che ora possono avere questo servizio in condivisione anche con altri studenti”. Un plauso al progetto è arrivato anche da Fioriti secondo cui “l’iniziativa si colloca al momento giusto nel posto giusto” e da Mercuri che l’ha giudicata “interessante per Perugia, una città arroccata che ha bisogno di queste scelte innovative”.

Per informazioni e contatti: www.carsharingperugia.it.

