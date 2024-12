L'associazione Elmo Palazzi illustra i nuovi progetti alla scuola Bufalini - Tuttoggi.info

Sabato 21 dicembre 2024, ore 10:30 Scuola Bufalini, Città di Castello. In occasione del 153° anniversario della nascita dell’artista Elmo Palazzi, l’Associazione dedicata all’artista tifernate Elmo Palazzi presenta le attività previste per il 2025 in una conferenza stampa aperta alla cittadinanza.

Durante la conferenza sarà presentato il logo ufficiale, ideato dall’artista e grafico Angelo Buonumori, e verrà introdotto il progetto per il nuovo sito web dell’Associazione che sarà realizzato dagli studenti dell’Istituto Franchetti Salviani diretto dalla prof.ssa Valeria Vaccari; grazie alla guida della professoressa Poggioni e del professor Fiorucci: una risorsa digitale dedicata alla vita e all’opera dell’artista, accessibile anche attraverso strumenti innovativi come la realtà aumentata, la realtà virtuale e l’Intelligenza artificiale.Verrà inoltre annunciato l’avvio del progetto di ordinamento dell’archivio Elmo Palazzi, un patrimonio già riconosciuto di notevole interesse dalla Soprintendenza Archivistica dell’Umbria, che include disegni, scritti e fotografie. Il lavoro sarà curato dall’archivista Claudia Carini, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello e sotto la supervisione della Soprintendenza. La digitalizzazione dell’archivio rappresenterà un ulteriore obiettivo di lungo termine, grazie alla sinergia tra formazione e ricerca.

Interverrà la regista Elena Giogli, che presenterà in anteprima assoluta un progetto inedito di grande rilievo, volto a valorizzare e diffondere ulteriormente l’opera di Elmo Palazzi: un’occasione speciale per scoprire un’iniziativa che non solo celebra l’artista, ma ne amplia la conoscenza e ne rafforza il legame con il pubblico contemporaneo.La conferenza si concluderà con un brindisi di auguri accompagnato da un panettone preparato dagli studenti della Scuola Bufalini, importante realtà cittadina di cui lo stesso Palazzi fu cofondatore insieme al marchese Giovanni Ottavio Bufalini.

Contatti: Associazione Elmo Palazzi, via XI Settembre 45 – Città di Castello | info@elmopalazzi.it

