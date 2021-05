L'Associazione "Colori e Parole" dona a Trevi 100 ore di assistenza educativa scolastica - Tuttoggi

Si tratta di un servizio da svolgersi a domicilio o presso l’Istituto Comprensivo “Tommaso Valenti” per il prossimo anno scolastico.

“Colori e Parole”, l’associazione dedicata all’età evolutiva di Trevi, ha scelto di donare 100 ore di assistenza educativa scolastica da assegnare- in collaborazione con servizi sociali del Comune- a bambini e ragazzi che necessitano di tale servizio da svolgersi a domicilio o presso l’Istituto Comprensivo “Tommaso Valenti” per il prossimo anno scolastico.

L’obiettivo dell’azione solidale è quello di fornire un sostegno ai servizi di assistenza a minori e disabili già in essere, in particolare nel contesto scolastico, che può essere sia di supporto allo studio che di tipo socio-assistenziale.

“L’equipe di “Colori e Parole”, in qualità di professionisti che collaborano in rete con scuola, Comune e famiglie, ha sentito la necessità di dare un contributo al territorio in questo periodo pandemico di grande difficoltà dove assistiamo ad un aumento esponenziale di casi di minori a rischio.

“Non posso che esprimere gratitudine per un gesto così significativo per la nostra comunità, commenta l’Assessora alle politiche sociali Stefania Moccoli; al di là del prezioso contributo in ore di assistenza messe a disposizione da professionisti, sono grata a “Colori e Parole” per questa donazione che rappresenta un esempio di grande altruismo che mi auguro possa stimolare comportamenti di emulazione.”