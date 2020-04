L’appartamento come centrale di spaccio: beccato dai carabinieri

Nella giornata di ieri i militari della Sezione Operativa di Foligno, al termine di mirata attività tesa al contrasto del consumo di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto per il reato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo di nazionalità italiana residente a Foligno, classe ’64.

La scoperta

Dopo un’attenta e produttiva attività info-investigativa i Carabinieri hanno localizzato il soggetto in un appartamento del centro di Foligno, dove c’era un notevole via vai di persone e, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto della sostanza stupefacente del tipo eroina per una quantità che equivale a confezionare più dosi, che è stata sequestrata, procedendo all’arresto del predetto. Concluse le formalità di rito l’uomo veniva condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

L’arresto

Nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza di rito terminata con la convalida dell’arresto e l’applicazione delle misure cautelari dell’obbligo di dimora e il divieto di allontanamento dal domicilio nelle fasce orarie notturne.