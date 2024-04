Lancio del formaggio, in Altotevere il 32° Campionato nazionale Uisp - Tuttoggi.info

Sabato 6 e domenica 7 aprile squadre da tutta Italia per contendersi i titoli delle categorie 1 kg, 3 kg e 6 kg

Fine settimana con i campioni del lancio del formaggio singolo, in Altotevere, nell’ambito del 32° Campionato Nazionale Uisp, organizzato dalla società Asd Città di Castello.

In Vallata arriveranno squadre da tutta Italia. Si comincia sabato 6 aprile, con la gara dei ‘3 kg’: alle ore 11 ci sarà il ritrovo dei partecipanti presso il ristorante Il Musicista di Selci Lama (San Giustino) per le iscrizioni e la pesatura delle forme. Dalle 14 scatteranno le qualifiche lungo la strada in località Passerina di Lama, con due manche da 8 tiri. I più forti si affronteranno poi nella finale.

Domenica 7 aprile spazio alle gare delle categorie ‘1 kg’ e ‘6 kg’: il ritrovo sarà alle ore 7.15 presso il bar Il Coccodrillo di Cerbara, per l’iscrizione e la pesatura. Alle 8 via alle qualifiche della categoria ‘1 kg’ lungo la strada in località Fiumicello (San Giustino) mentre per i ‘6 kg’ il campo gara sarà ancora la strada in località Passerina di Lama. Anche in questo caso, per entrambe le categorie, ci saranno due manche da 8 tiri e a seguire la finale.

Alle ore 13 di domenica avrà poi luogo il pranzo sociale al Ristorante Il Musicista con le rispettive premiazioni. Per quanto riguarda le gare vige il regolamento Uisp ed è obbligatorio indossare abbigliamento sportivo con logo Uisp durante gara e premiazioni. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: Maraghelli Eugenio, 338 312 1126 o Carletti Valter, 349 856 4883.