Ladri scatenati ad Assisi e Santa Maria: rubati anche alcuni tailleur - Tuttoggi.info

Ladri scatenati nell’assisano, e nel mirino dei malviventi finiscono pure i …tailleur!



Nell’ultima settimana i colpi messi a segno tra Assisi e frazioni sono stati almeno cinque. Alle porte di Assisi, nella zona dello stadio e incuranti dei cani, i ladri hanno approfittato dell’assenza del proprietario di casa nella zona dello stadio per penetrare in casa, spaccando una finestra per rubare dei gioielli. Gioelli e bigiotteria sono anche il bottino di un colpo nella zona di San Potente, dove i ladri, tre persone con un’utilitaria chiara, hanno agito dopo che i proprietari di casa erano usciti. Ma uno dei residenti nell’abitazione è tornato prima del previsto, mettendo in fuga i ladri prima che potessero rubare più oggetti.



Da Assisi centro a Santa Maria, la musica non cambia: come da segnalazione sui social, nelle ultime ore sono stati svaligiati 3 appartamenti, nel tardo pomeriggio: i ladri sarebbero entrati nelle abitazioni per le finestre che danno sulla strada. A essere rubati gioielli e contanti, ma anche i tailleur di alcuni abitanti delle case.