Ladri scatenati ad Assisi e Bastia Umbra, tre furti in pochi giorni - Tuttoggi

Ladri scatenati nell’assisano-bastiolo. Lunedì sera a Costano i ladri avrebbero colpito in due appartamenti di un condominio. Il peggio è stato sventato dal pronto allarme dei cittadini che hanno chiamato le forze dell’ordine; sul posto i carabinieri della stazione di Bastia Umbra e della compagnia di Assisi, per le indagini del caso.

Bastia è peraltro tra gli ultimi comuni ad aver firmato il Protocollo per il controllo del vicinato, accordo che ha ottenuto ottimi risultati nel territorio e che si pone nel quadro delle iniziative per la sicurezza integrata e partecipata promosse dalla Prefettura in sinergia con le Istituzioni del territorio, al fine di assicurare sempre più elevati livelli di sicurezza, anche attraverso forme di coinvolgimento dei cittadini, rigorosamente disciplinate.



Si tratta dell’ennesimo colpo in pochi giorni, dopo i furti a Costano e Bastiola avvenuti a metà mese. Nel primo caso, due i colpi in abitazione con bottino oro e contanti, mentre a Bastiola i ladri, dopo aver devastato l’abitazione, si erano accontentati di razziare il frigorifero consumando un salame sul posto.

A Viole d’Assisi, invece, colpo nel weekend: sabato scorso i ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, dell’abitazione hanno forzato una finestra portando via gioielli e contanti. Anche in questo caso, indagini dei carabinieri.