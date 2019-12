Ladri natalizi a Bastia Umbra: abitazioni nel mirino - Tuttoggi

Ladri scatenati nel bastiolo: dopo i furti della settimana scorsa (quartiere XXV Aprile e via Santa Croce) e quelli di una decina di giorni fa, ci sarebbero almeno altri cinque tentativi di furto (in un caso pare riuscito) tra Cipresso e San Lorenzo, senza dimenticare che la notte di Natale è stato tentato un colpo, fortunatamente non riuscito, al Penny Market bastiolo: in questo caso i ladri, almeno un paio, avrebbero forzato il montante e spaccando il vetro. Il pronto intervento della vigilanza ha sventato il peggio.

I ladri hanno colpito allora in abitazione: in un caso i proprietari, tornati in casa, hanno scassinato la finestra del bagno e sono riusciti a mettere fuori uso il sistema di allarme, ma poi – per motivi non chiari – non avrebbero rubato nulla, visto che i padroni di casa hanno trovato impronte solo nel bagno. In un altro caso i malviventi hanno colpito un’abitazione in via Butine: spento il lampione del giardino adiacente, sono entrati nella casa, i cui proprietari erano in vacanza.