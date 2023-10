Ladri devastano negozio di telefonia, maxi bottino di cellulari - Tuttoggi.info

Il colpo è avvenuto intorno alle 3.30 della notte allo Smart4 di via delle Scienziate, Città di Castello | In pochi minuti i ladri hanno sfondato vetrine e ribaltato i banconi alla ricerca spasmodica di smartphone

Furto in piena notte – quella appena trascorsa (12 ottobre) – allo Smart4 di Città di Castello, negozio di telefonia mobile e fissa in via delle Scienziate.

Un colpo fulmineo, di pochi minuti – probabilmente già “studiato” in precedenza – che ha permesso ai ladri di portarsi via un maxi bottino di cellulari. Da una prima stima il danno si aggirerebbe tra gli 80mila e i 100mila euro (ma la quantificazione è ancora in corso di accertamento).

I malviventi – secondo quanto emerso – avrebbero agito intorno alle 3.30 di notte, arrivando dai campi sul retro avvolti dall’oscurità e forzando una porta secondaria. Una volta dentro hanno poi rotto tutte le vetrine – svuotandole – e ribaltato banconi alla ricerca spasmodica di smartphone e simili. A terra sono state ritrovate almeno un centinaio di scatole vuote.

L’allarme, oltre ad “accompagnare” la fuga dei ladri – probabilmente a bordo di un’auto che li stava aspettando -, ha fatto giungere sul posto sia i proprietari dell’attività che la Polizia, ritrovatisi davanti ad un negozio devastato. Al momento sarebbero al vaglio delle forze dell’ordine i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.