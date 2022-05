L’addio di Bassetti: “Rimesso al Papa il mio mandato di vescovo e presidente Cei”

In mattinata Bassetti era stato in udienza dal Santo Padre. “Ho rimesso nelle sue mani – ha detto il presule – il mio mandato di vescovo e di presidente della Cei, che doveva proprio concludersi con la prossima Assemblea generale dei vescovi italiani (Roma, 23-27 maggio, ndr). E quindi dal 27 maggio in poi sarò vescovo emerito, come lo è stato prima di me mons. Giuseppe Chiaretti”.

Bassetti era stato nominato arcivescovo metropolita di Perugia – Città della Pieve da Benedetto XVI il 16 luglio 2009. Nel 2014 Papa Francesco lo ha nominato cardinale: il primo, in Umbria, dopo 162 anni.

Bassetti ha annunciato che resterà nella curia perugina: “Ho deciso di rimanere in diocesi, dopo essere stato a Firenze, in Maremma, a Massa Marittima-Piombino, e poi ad Arezzo-Cortona-Sansepolcro, dopo aver fatto un po’ il pellegrino…”. Perché, ha spiegato, “questa è l’ultima diocesi che il Signore mi ha affidato, che è la nostra diocesi, che è diventata per me come Firenze, la ‘culla’ da dove ero partito. Perugia, l’Umbria, san Francesco… è il luogo dove vengo ad approdare”.

Bassetti ha poi confessato ai presenti: “Questi sono i miei sentimenti e pensate con che animo e con quanta nostalgia ho rivissuto, attraverso questo nostro convegno, la figura di Giorgio La Pira. Ringrazio tanto tutti i relatori. Voi siete stati un segno della Provvidenza per riconciliarmi anche con tutta la mia vita. È stato bello che chi ci ha aiutati tutti sia questo segno, che rimane di sicura speranza, che è Giorgio La Pira”.