Laboratorio di scienze sperimentali, tornano gli studenti

Tre giorni di esperienze per i giovanissimi da Roma

Il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno è tornato a spalancare le proprie porte agli studenti provenienti da tutta Italia. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, la struttura di via Isolabella ha, infatti, accolto le prime classi. E così, negli scorsi giorni ad arrivare in città sono stati 150 alunni e 15 docenti dell’Istituto comprensivo “Alfieri-Lante della Rovere” di Roma. Suddivisi in quattro gruppi nei giorni 21-23 e 28-30 novembre, gli studenti romani hanno partecipato ad un vero e proprio campo scuola, una full immersion tra natura e scienza.

Il progetto su tre giorni

Il progetto didattico, articolato su tre giorni, ha preso il via con l’escursione guidata dalla frazione di Belfiore a quella di Pale, a cui hanno fatto seguito i laboratori di cartografia e carta nobile fatta a mano ospitati nell’Aula Verde Altolina “Omero Savina” gestita dalla FIE Valle Umbra Trekking. Nei giorni successivi i ragazzi e le ragazze dell’Istituto “Alfieri-Lante della Rovere” sono stati impegnati in attività sperimentali alle quali hanno fatto da sfondo gli spazi del Laboratorio di Scienze Sperimentali. In via Isolabella gli studenti capitolini hanno quindi preso parte alle attività del planetario, ma anche ai laboratori di biologia, chimica e fisica, nel corso dei quali sono stati approfonditi e sono state fornite informazioni sui fenomeni e le osservazioni rilevate durante l’escursione guidata della montagna folignate. Escursione alla quale hanno preso parte anche alcuni studenti dell’Istituto comprensivo di Belfiore, che hanno illustrato il sentiero “adottato” dalla scuola folignate nell’ambito di un progetto didattico specifico.