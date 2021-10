Laboratori gratuiti per bambini ogni lunedì e mercoledì - Tuttoggi

Da oggi al centro per l'infanzia "Il Glicine" di Spoleto i laboratori gratuiti “I Colori di Arlecchino, 100 modi per creare attraverso i colori dei materiali poveri e naturali"

Prenderanno il via oggi (lunedì 4 ottobre) a Spoleto i laboratori gratuiti per bambini “I Colori di Arlecchino, 100 modi per creare attraverso i colori dei materiali poveri e naturali”.

Creatività e sviluppo creativo saranno gli ingredienti principali dei nuovi laboratori gratuiti, organizzati dal Comune di Spoleto e gestiti dalla cooperativa Il Cerchio.

Le attività sono rivolte ai bambini e ai ragazzi dai 5 agli 11 anni e verranno condotte da educatrici esperte che, attraverso l’utilizzo di materiali poveri e naturali, insegneranno ai giovani partecipanti nuovi giochi accompagnandoli in un’esperienza entusiasmante e divertente.

Il primo appuntamento è in programma lunedì 4 ottobre al Centro Infanzia Il Glicine, in viale Martiri della Resistenza, dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

Gli incontri sono in programma tutti i lunedì ed i mercoledì, sempre alla stessa ora e nello stesso luogo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i numeri 0743221300 o 3397390815.