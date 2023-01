Laboratori didattici e pomeriggi di gioco per i bambini: le proposte del Comune di Terni - Tuttoggi

I laboratori pomeridiani, che prevedono una quota di 5 euro per ciascun laboratorio, si attiveranno con un minimo di cinque iscrizioni per ogni attività.

Il primo incontro richiede il solo costo della quota assicurativa di 5 euro, che sarà valida per tutto l’anno scolastico, da pagare solo se non si è già iscritti ai Servizi Educativi Comunali.

Aula Verde Lab e Laborart

Le proposte di Aula Verde Lab, per le fasce d’età 3-7 e 8-11 anni, sono incentrate sulle tematiche dell’educazione ambientale e alimentare, del rilassamento e della meditazione. I laboratori di Laborart, invece, si concentrano sui linguaggi espressivi, sull’arte moderna (Mondrian, Burri, Kandisky, Mirò), sulla lettura e sul connubio arte-natura.

Pomeriggi di gioco

Per i pomeriggi di gioco, ancora, il centro Pollicino propone il tema “Nati per leggere. Leggiamo insieme per crescere meglio”, rivolto ai bambini dai 18 ai 36 mesi e ai loro fratelli, sorelle e accompagnatori.

Il centro per bambini e bambine La Casa di Alice, infine, offre due proposte: “Coccole e rilassamento per la coppia adulto/bambino”, rivolta alla fascia d’età 16-36 mesi; il “Laboratorio ludico con approccio allo yoga per i piccoli e il loro accompagnatore” per i bambini dai 3 anni fino ai 6anni.

Per informazioni: