La Ternana ne rifila 3 all’Ascoli e aggancia momentaneamente il Pescara in vetta | Pagelle

La Ternana batte l’Ascoli 3-0 con le reti di Cianci, Curcio e Mattheus e aggancia momentaneamente in testa il Pescara a quota 20.

In avvio ci mettono un po’ le Fere a prendere le misure di un Ascoli molto accorto. Poi in 5 minuti, dal 26′ al 30′, la Fere hanno tre limpide occasioni per passare in vantaggio, ma Curcio, Capuano e soprattutto Cianci non sono precisi.

E così si va al riposo senza reti.

Nella ripresa al 10′ arriva il gol dei rossoverdi: Livieri si oppone a Curcio, ma la palla arriva sul destro di Cianci che mette il pallone in rete.

Al 17′ arriva il raddoppio: Livieri smanaccia il traversone di Cicerelli, Curcio ribadisce in rete.

La prima vera occasione per gli ospiti arriva al 31′, ma Quaranta in mischia calcia alto. Sei minuti dopo è Marsura a spaventare Vannucchi, senza però inquadrare la porta.

Al 44′ è però il neo entrato Mattheus a chiudere i conti siglando la terza rete di testa sul corner calciato da Romeo.

Nel recupero De Boer ferma irregolarmente in area Alagna e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Corazza non sbaglia.

Tabellino e pagelle

Ternana – Ascoli 3-1

9′ s7 Cianci (T), 17′ st Curcio, 44′ st Mattheus (T), 51′ st Corazza (A) rig.

TERNANA: Vannucchi sv, Donati 6.5, Maestrelli 6.5 (26′ st Loiacono 6), Capuano 6.5, Martella 7, Corradini 6 (38′ st Mattheus 6.5), De Boer 6.5, Romeo 7, Curcio 6.5 (32′ st Donnarumma 6), Cicerelli 6 (32′ st Casasola 6), Cianci 7 (38′ st Ferrante sv). All. Abate 7.

Ascoli: Livieri 5, Adjapong 5.5 (37′ st Achik sv), Gagliolo 5.5, Quaranta 5, Cozzoli 6, Varone 6 (29′ st Silipo 5), Bertini 5.5, Marsura 6 (37′ st Alagna sv), Tremolada 5.5 (13′ st Campagna 5), D’Uffizi 5 (13′ st Tirelli 5), Corazza 5. All. Di Carlo 5.