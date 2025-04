Alessandro Borghi ad Assisi con la fidanzata Irene Forti - Tuttoggi.info

Da Aureliano Adami a Rocco Siffredi, passando per l’amministratore delegato Massimo Ruggero di Diavoli, a… San Francesco?

Nella giornata di venerdì 5 aprile Alessandro Borghi e la compagna Irene Forti hanno visitato Assisi, fermandosi tra l’altro a San Francesco, Piazza del Comune e Santa Chiara. Macchina fotografica al collo e look casual, l’attore e la compagna hanno approfittato del tepore estivo per trascorrere qualche ora di relax.

Per la prima volta in pubblico dal 2021, Borghi e Forti stanno insieme dal 2019 e ora vivono tra Roma e Londra. “La mia fidanzata è la persona più acculturata che io conosca, divora quattro libri a settimana: cosa che mi faceva sentire un ignorante, quindi ho detto ok, mettiamoci in pari “, aveva detto Borghi, definendo la compagna “la donna più interessante che conosco. Gli uomini da soli hanno poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho”